В Чувашии у КАМАЗа на ходу оторвалось колесо и попало в легковушку - погиб человек

Кадры с места ДТП. Фото: T.ME/CHUV_PROK

В Чувашии водителю КАМАЗа предстоит ответить за смертельное ДТП. Уголовное дело уже направлено в суд. Всему виной стало отлетевшее на ходу колесо. Об этом соообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Все произошло 1 декабря 2022 года. Водитель КамАЗа менял заднее внутреннее левое колесо на прицепе. Он закрепил колеса болтами, но не проверил на прочность. Два дня спустя грузовик ехал по трассе Цивильск – Ульяновск, и на 104 километре колесо отлетело и попало точно в «Опель», который двигался следом.

52-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте. Что касается 58-летнего водителя КамАЗа, то его обвинили в нарушении эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности смерть человека. Уголовное дело направлено в Батыревский районный суд.

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