В Татарстане 40-летняя женщина потеряла более 200 тысяч рублей, поверив сотруднице банка

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Жители Татарстана продолжают попадаться на уловки аферистов. Так, новой жертвой мошенников стала 40-летняя жительница Чистополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Аферистка позвонила на один из мессенджеров, представилась работником банка и сообщила, что на потерпевшую оформлен кредит. «Банковский работник» поинтересовалась сама ли она подавала заявку на кредит либо кто-то оформил его по доверенности.

Узнав, что женщина сама заявку не оформляла, звонившая заявила, что деньги необходимо застраховать, для этого нужно скачать приложение. Для установки приложения на телефон жительницу Чистополя переключили на другого специалиста, он попросит войти в личный кабинет онлайн-банка. В итоге женщина увидела, что с ее счета сняли 226 тысяч рублей.

Только после этого татарстанка поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. о данному факту возбуждено уголовное дело.

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