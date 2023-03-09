Из Набережных Челнов организуют беспересадочные перелеты в турецкую Анталью

Полеты будут выполняться по субботам. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Количество авиарейсов, связывающих Татарстан с Турцией продолжает увеличиваться. Так, стало известно о новом регулярном авиарейсе, который соединит Набережные Челны и турецкий курорт Анталья.

Как сообщает пресс-служба аэропорта "Бегишево", перелеты стартуют 6 мая и будут выполняться один раз в неделю - по субботам. Ожидается, что полетная программа продлится до конца октября.

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