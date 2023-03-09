Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 15:12

Из Набережных Челнов организуют беспересадочные перелеты в турецкую Анталью

Перелеты начнутся с 6 мая
Рината СТРЕБКОВА
Полеты будут выполняться по субботам.

Полеты будут выполняться по субботам.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Количество авиарейсов, связывающих Татарстан с Турцией продолжает увеличиваться. Так, стало известно о новом регулярном авиарейсе, который соединит Набережные Челны и турецкий курорт Анталья.

Как сообщает пресс-служба аэропорта "Бегишево", перелеты стартуют 6 мая и будут выполняться один раз в неделю - по субботам. Ожидается, что полетная программа продлится до конца октября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram