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НовостиОбщество9 марта 2023 14:59

Число случаев заражения коронавирусом с момента начала пандемии в Татарстане приблизилось к 200 тысячам

За минувшие сутки выявлено 176 случаев заболеваемости ковидом
Рината СТРЕБКОВА
Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано и официально подтверждено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 9 марта 2023 года в Татарстане официально зарегистрировано 199 811 случаев новой коронавирусной инфекции.

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