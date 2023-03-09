Число случаев заражения коронавирусом с момента начала пандемии в Татарстане приблизилось к 200 тысячам

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировано и официально подтверждено 176 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 9 марта 2023 года в Татарстане официально зарегистрировано 199 811 случаев новой коронавирусной инфекции.

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