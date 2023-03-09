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НовостиОбщество9 марта 2023 14:12

Жители Казани вновь услышали по радио фейковое сообщение о воздушной тревоге

Согласно записи, диктор сообщает о якобы произошедшем авиаударе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Изначально сообщение начинается с сирены и призывает жителей проследовать в укрытие.

Изначально сообщение начинается с сирены и призывает жителей проследовать в укрытие.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители Казани вновь услышали по радио сообщение о воздушной тревоге. Соответствующая информация об этом появилась в социальных сетях. Согласно записи, диктор сообщает о якобы произошедшем авиаударе.

Напомним, в Казани подобная ложная информация в эфире радио прозвучала 22 февраля. Тогда сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара услышали также жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Нижнего Новгорода и Магнитогорска. Причиной этого стали хакерские атаки на коммерческие радиостанции.

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