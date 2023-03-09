Жители Казани вновь услышали по радио фейковое сообщение о воздушной тревоге

Изначально сообщение начинается с сирены и призывает жителей проследовать в укрытие. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жители Казани вновь услышали по радио сообщение о воздушной тревоге. Соответствующая информация об этом появилась в социальных сетях. Согласно записи, диктор сообщает о якобы произошедшем авиаударе.

Напомним, в Казани подобная ложная информация в эфире радио прозвучала 22 февраля. Тогда сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара услышали также жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Нижнего Новгорода и Магнитогорска. Причиной этого стали хакерские атаки на коммерческие радиостанции.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram