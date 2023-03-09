В Казани за год букет цветов подорожал на 8%

Букет тюльпанов в столице Татарстана подорожал на 7% - до 1,2 тысячи рублей. Фото: Иван Макеев

В Казани за год средняя стоимость букета цветов выросла на 8% - до 2,6 тысячи рублей. При этом число покупок снизилось на 7%. Соответствующее исследование провел аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно данным, букет тюльпанов в столице Татарстана подорожал на 7% - до 1,2 тысячи рублей, букет роз стал дороже на 12% - 1,4 тысячи рублей, а хризантем - на 8% (1,1 тысячи рублей).

Кроме того, по России средний чек за букет цветов вырос на 11% по сравнению с 2021 годом. А число покупок снизилось на 4%.

Отметим, в исследовании были использованы данные за 1-8 марта 2023 и 2022 годов. В эти даты обычно наблюдаются пиковые цены на цветы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на подарки к 8 Марта жители потратят в два раза больше, чем на цветы. Общая сумма их затрат составит около семи тысяч рублей.

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