«Открытие Авто»: подешевевший в феврале рубль возобновил процесс массового подорожания машин на вторичном рынке

Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса ПАО Банк «Открытие») на основе данных компании Haraba проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные машины с пробегом в течение февраля 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. Повышение курса рубля по отношению к основным валютам привело в феврале к тому, что большинство популярных автомобилей заметно подорожало. Сильнее других (+14%) росли в цене те машины, выпуск которых прекращен в России, а по каналам параллельного импорта поставок в тех же рыночных сегментах почти нет. Речь в первую очередь идет о Renault Duster, Hyundai Solaris и Creta.

Российский рынок автомобилей с пробегом традиционно реагирует на любые изменения в экономике страны оперативнее ритейла новых машин. Вот и в феврале достаточно было курсу рубля к основным валютам пойти вверх, как продавцы подержанной техники почти мгновенно отреагировали на это ростом «аппетитов» по прибыли сделок. Причем активнее всего росли в цене те машины, которые больше не выпускаются в России и их почти не поставляют по каналам параллельного импорта.

Так, сильнее других, на 14,3%, подорожал Renault Duster. В феврале средний «прайс» на эту машину стала подбираться к 1,6 миллиона рублей. И уже превысил ту цену, за которую кроссовер продавался на вторичном рынке год назад, до начала массового введения санкций. В то время как в январе текущего года Duster «трехлетку» в хорошем состоянии еще можно было найти дешевле 1,4 миллиона рублей.

Неприятным для любого покупателя подорожанием отметился и другой, в прежние времена самый популярный в России, кроссовер Hyundai Creta (1,76 миллиона; +14%). За его «однофамильца» Hyundai Solaris продавцы стали просить в среднем 1,39 миллиона (+14,1%). Оба корейца стоят теперь почти на 100 тысяч больше, чем год назад. Их соотечественники – Kia K5, Sportage и Rio – прибавили за февраль в цене чуть скромнее (по 6-9%). Причем в этой «троице» только кроссовер пока можно приобрести чуть дешевле, чем за него просили в феврале 2022 года. Еще два популярных «корейца», попавших в наш топ-20 (Hyundai Santa Fe и Tucson), в феврале также прибавили, но чуть меньше - 1% и 4,5% соответственно.

Официальных поставок в Россию от импортера Mitsubishi Outlander нет уже почти год. Примерно столько же этот автомобиль не выпускается на заводе в Калуге. При этом модель оказалась довольно популярной для завоза по параллельному импорту. Но чаще всего таким способом везут версии с мотором 2,4 литра, которые изначально дороже двухлитровых. В этом свете на рынке довольно весомо растет и средняя цена этой модели: по итогам февраля за машину в среднем просили 2,78 миллиона (+12% за месяц). Другие «японцы» (Toyota Camry, Prado и LC300) прибавили за февраль в цене не столь заметено – от 1 до 6%. А Toyota RAV-4 даже немного (-0,8%) подешевел.

В свою очередь Lada Niva Travel и Volkswagen Tiguan отметились увеличением цены в районе 7%. По ним «аппетиты» продавцов уже превысили уровень февраля 2022 года. В случае с Niva Travel цены будут расти до тех пор, пока не насытится этот сегмент рынка – семейных, конструктивно простых и самых доступных вседорожников. С Volkswagen Tiguan ситуация немного интереснее. У дилеров весь прошлый год был довольно щедрый запас этих машин, собранных в России. К весне текущего года этот запас практически истощился. А те модели компактных кроссоверов Volkswagen, что везут к нам из Китая сами дилеры и частные продавцы, не могут в полной мере заменить прежний Tiguan. Дешеветь эта модель едва ли будет.

И наконец, в число незначительно подорожавших в феврале популярных моделей вошли также Skoda Octavia (+1,45%), Volkswagen Polo (+4,15%) и Mercedes-Benz E (+4,41%). Ценник конкурента «штутгартца» из Баварии – BMW 5 серии – колебался в пределах погрешности (-2,6%). Все эти модели довольно широко представлены на рынке, выбор по ним остается достаточно щедрым, а цены относительно стабильны и зависимы по большей части от внешних экономических факторов.

И только Lada Niva Legend оказалась единственной моделью, которая на вторичном рынке февраля подешевела сколько-нибудь значительно – на 14%. Авторитейл в целом за последние полгода довольно щедро наполнился этой моделью благодаря активной работе конвейера в Тольятти.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

«Размеры вторичного рынка автомобилей в России остаются на порядок больше, чем объемы ритейла новых машин. Однако в силу снижения производства внутри России, сложностей с логистикой и финансовыми коридорами падает количество сделок и по машинам с пробегом. По разным оценкам, в текущем году это снижение может составить 9-10%. Естественно, что дефицит предложения будет способствовать дальнейшему росту цен. Причем среди относительно свежих «иномарок» возрастом до трех лет и ценой в 1,5-2 миллиона этот рост будет наиболее хорошо заметен. А вот в более дорогих (ближе к трем миллионам рублей и выше) сегментах, как мы и прогнозировали ранее, возможны корректировки цен в сторону уменьшения – за счет расширения поставок по параллельному импорту. Эти предположения останутся справедливы только в рамках относительно стабильного курса рубля и отсутствия изменений в таможенном и налоговом законодательствах».

Топ-20 популярных* автомобилей с пробегом по динамике изменения цен за февраль 2023 года.

Источник данных: компания Haraba* на рынке а/м до трех лет в Москве и Подмосковье