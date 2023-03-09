Пожарных в Татарстане не будут наказывать за ущерб при оправданном риске

Пожарные могут быть освобождены от ответственности за материальный ущерб и причинение вреда здоровью спасаемых людей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 9 марта, в республиканский закон «О пожарной безопасности» внесены изменения, согласно которым пожарных не будут наказывать за ущерб при определенных условиях. Соответствующий документ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

В условиях оправданного риска или крайней необходимости, если при этом не было допущено превышений, пожарные могут быть освобождены от ответственности за материальный ущерб и причинение вреда здоровью спасаемых людей, личного состава пожарной охраны, других участников тушения пожара или их гибель.

Напомним, в Татарстане с 15 апреля стартует пожароопасный сезон.

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