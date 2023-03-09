Власти Казани утвердили план празднования Дня Победы 9 мая 2023

День Победы в Казани отметят на более чем шести городских площадках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Казани утвердили план подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление размещено в сборнике документов Исполкома города.

День Победы в Казани в 2023 году отметят на площади Тысячелетия, площади Свободы, парке Победы, стадионе «Ак Барс Арена», площади у ж/д вокзала «Казань-2», а также в общественных пространствах города.

В программе значатся концерты, возложение венков, торжественное открытие стелы «Казань – город трудовой доблести», акция «Бессмертный полк» и праздничный салют. Также в столице Татарстана проведут патриотическую акцию «Парад у дома ветерана».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram