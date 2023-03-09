В Набережных Челнах настоятель просит помощи в возрождении старейшего храма

Храм был снесен, так как попал в зону подтопления во время строительства Нижнекамской ГЭС Фото: принтскрин видео.

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца иерей Александр Ворошилов обратился к жителям Набережных Челнов с просьбой о помощи в возрождении здания церкви.

Как рассказал священник, в поселке ГЭС когда-то стоял храм Святителя Николая Чудотворца. Жители построили его своими руками в 1832 году, но в конце 70-х годов он был снесен, так как попал в зону подтопления во время строительства Нижнекамской ГЭС.

В 2012 году местные жители подали прошение Казанскому митрополиту о возрождении этого храма. В 2017 году администрация города выделила под приход участок земли, на котором сейчас воссоздается утраченная святыня.

- Мы стараемся, трудимся, но наших сил, к сожалению, не хватает. У нас большой приход, но он недостаточно финансово обеспечен, - пояснил Александр Ворошилов.

Ранее мы сообщали, что в Казани около ДРКБ решили построить храм, мечеть и фонтан. сейчас в отделении онкогематологии детской больницы уже идет ремонт часовни

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