Власти Казани повысили пороговые значения для признания граждан малоимущими

Порог стоимости имущества на 2023 год начинается от 2 307 834 рубля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани утверждены пороговые значения дохода горожан и стоимости имущества, подлежащего налогообложению, на текущий год. Постановление об этом размещено в сборнике документов исполкома города.

Так, порог стоимости имущества на 2023 год для признания граждан малоимущими для одиноко проживающего человека составляет 2 307 834 рубля. Для семей:

- из двух человек – 4 615 668 рублей;

- из трех человек – 6 923 502 рубля;

- из четырех человек – 9 231 336 рублей;

- из пяти человек – 11 539 170 рублей;

- из шести человек – 13 847 004 рубля;

- из семи человек – 16 154 838 рублей;

- из восьми человек – 18 462 672 рубля;

- из девяти человек – 20 770 506 рублей;

- из десяти человек – 23 078 340 рублей;

- из одиннадцати человек – 25 386 174 рубля;

- из двенадцати человек – 27 694 008 рублей.

При этом среднемесячный совокупный доход, на каждого члена семьи или одиноко проживающего человека определен в размере 37 836 рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане порядка 1,3 тысячи семей оформили ежемесячную выплату из маткапитала.

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