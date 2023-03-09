Будет ли герой ролика отвечать за нанесенный ущерб? Фото: принтскрин видео.

В Казани в ЖК «Салават Купере» мужчина устроил дебош в лифте. Его поведение зафиксировала камера видеонаблюдения.

По словам соседей, происшествие случилось в два часа ночи 8 марта. Мужчина решил заранее подарить своей возлюбленной подарок в честь праздника. По предварительным данным, ему не удалось обрадовать девушку. В связи с этим расстроенный мужчина решил свою агрессию излить на лифт. Там он сломал камеру видеонаблюдения.

Пока неизвестно будет ли герой ролика отвечать за нанесенный ущерб.

Напомним, в Набережных Челнах кусок кирпича упал с фасада дома на голову ребенка. Инцидент произошел в 58-м комплексе.

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