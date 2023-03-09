В Татарстане выделили почти 50 миллионов рублей на строительство молодежных объектов

Работы планируется завершить до 30 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане на строительство молодежных объектов выделили 47,8 миллиона рублей. Планируется возвести молодежный центр, а также здания и сооружения в двух детских оздоровительных лагерях. Соответствующий заказ появился на портале госзакупок.

В сопутствующей документации указано, что на строительство молодежного центра в селе Тюлячи выделено 10,5 млн рублей. В оздоровительном лагере «Факел» Новошешминского района возведут летнюю сцену, на эти цели выделено 6 миллионов рублей. В лагере «Чайка» Тетюшского района исполнитель заказа должен будет построить новые дания на сумму 31,2 миллиона рублей.

Работы планируется завершить до 30 ноября 2023 года.

Ранее мы сообщали, что заброшенный пионерский лагерь в Татарстане продают за 9 миллионов рублей.

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