Общая площадь объекта составляет 136,3 квадратных метров. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах на продажу выставили старейшую косметологическую клинику «Матур», расположенном в 38-м комплексе. Учреждение проработало 19 лет. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений.

Владелец продает помещение вместе с юридическим лицом, бессрочной медицинской лицензией и зарегистрированным товарным знаком. Общая площадь объекта составляет 136,3 квадратных метра. Там имеется четыре рабочих и два административных кабинета, комната для младшего санперсонала, кухня, гардероб и санузлы.

Кроме того, покупатель получит и два действующих сайта, специальную программу для автоматизации работы, а также готовую команду. Также продавец оставит аппаратуру и мебель российского, итальянского, корейского, финляндского, немецкого производства.

По мнению владельца клиники, объект подойдет под любой вид медицинской деятельности. Причины продажи и цена объекта не уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Казани общественную баню продают почти за 400 миллионов рублей.

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