Глава Марий Эл Юрий Зайцев после поездки в зону СВО пообщался с женами мобилизованных

Юрий Зайцев посетил участников СВО в шести населенных пунктах. Фото: скриншот с видео

Из-за постоянно поступающих обращений от мобилизованных и их семей глава Марий Эл Юрий зайцев решил сам съездить в зону СВО. Так, он с помощниками посетил Луганск, Лисичанск, Кременная, Новодружеск, Северодонецк и Рубежное.

- Везде общались с нашими военнослужащими. Выявили ряд проблемных вопросов, которые будем решать. Узнали, что еще необходимо приобрести, - рассказал в своем телеграм-канале руководитель региона. - Нашли бойцов ремонтной роты, от которых мне поступали обращения с просьбой оказать помощь. Я с ними поговорил, и мы вместе обсудили пути решения их проблем. Обещаю, что все, что от нас зависит, будет предпринято.

По возвращению в Марий Эл Юрий Зайцев на встрече с семьями бойцов рассказал о своей поездке в зону СВО, а также поздравил женщин с 8 Марта.

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