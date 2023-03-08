Гидрометцентр Татарстана предупредил сильной метели 9 марта

Видимость при метели ухудшится до 1-2 километров. Фото: Олег УКЛАДОВ

В грядущий четверг, 9 марта на территории республики ночью и утром местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1-2 километров, будет происходить налипание снега, также прогнозируется и сильный ветер с порывами до 20 м/с, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

- На дорогах образуется снежная каша, местами гололедица, - также отметили синоптики.

При все этом днем 9 марта будет довольно тепло – от +1 до +5 градусов. Такая же температура воздуха продержится ив пятницу 10 марта. Правда, при этому будет все так же ветрено, кроме того, выпадет мокрый снег и дождь.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram