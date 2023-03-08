В казанском «Доме вдали от дома» открылась выставка «Онкология…Жизнь…До… и После…»

Выставку открыли в честь Международного женского дня.

В честь Международного женского дня в Семейном доме благотворительного фонда «Семья вместе» открылась выставка «Онкология… Жизнь…до… и после…». Выставка была открыта совместно с АНБО «Луч» и фотографом Игорь Глазыриным. «И первый вопрос был - за что?...Что в этой жизни я сделала не так?..» - так начинается история первой семьи фотовыставки «Онкология…Жизнь…До…и После…», посвященной Самой Любимой... Женщине...Маме. Героями выставки стали Женщины, которые прошли этот путь и вернулись в свои семьи, и мамы семей, которые живут в «Домике», дети которых проходят «этот путь».

Непридуманные истории женщин заставили задуматься о самом главном и ценном в жизни человека. Они стали основой для проведения круглого стола.

Почему люди болеют онкологией и другими сложными заболеваниями? Зачем кому-то это приходит? Как пройти этот сложный путь лечения, длинный, сложный? Как вернуться потом обычную жизнь? Как пройти путь адаптации и социализации? Эти и многие другие вопросы обсуждались на круглом столе.

- И не просто так мероприятие открылось именно в этом Доме. Дом, который системно помогает уже многие годы семьям. Здесь все делается от души, щедрыми сердцами тех людей, которые занимаются этой работой. Не было бы этого счастливого Дома, если бы не Рустам Минниханов. Именно он поддержал открытие «Дома» 10 лет назад и верил и верит в благотворительность как в одно из важных движений, - сказала на круглом столе член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

На круглом столе.

- Государство на сегодняшний день по борьбе с этим недугом объединяя усилия с НКО, врачебным сообществом, социально ориентированным бизнесом, неравнодушными гражданами дают возможность и надежду людям, которые на сегодня столкнулись с этой болезнью, что с этим недугом можно не только справиться, но и полноценно адаптироваться в социальной среде, жить дальше, радоваться и делиться своим опытом с теми, кто рядом, - в свою очередь отметил главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов.

Еще одна важная тема, которая была затронута на этой встрече – тема семьи.

- Все начинается в семье. И плохое, и хорошее. Семья, как духовный стержень нашего общества, должна всегда укрепляться во всем. Семья закладывает в ребенке основные жизненные ценности. Здесь, в этом «Доме» как раз все построено именно на этом, на поддержке семьи, каждого ее члена, - выделила Татьяна Петровна Ларионова.

Со своей стороны, директор Семейного дома Юлия Маркова отметила, что помощь и поддержка близких, всех членов семьи, друзей очень важна в этот период. Именно она помогает в этот момент поддерживать положительное эмоциональное состояние, которое влияет на анализы ребенка и на сам процесс лечения. Папа и мама, из взаимоотношения, семейные ценности - все это помогают в борьбе с недугом.

Поделилась своей историей и руководитель АНБО «Луч» Алия Асхадуллина:

«Я онкопациент с 2021 года. Конечно же путь к ремиссии не такой быстрый и легкий! Но он есть! На сегодняшний день вполне реально при данном заболевании выйти в длительную ремиссию главное ранняя диагностика и вера в то, что тебе помогут. Мне помогли, и я очень благодарна! Моя семья меня поддержала и не только семья! Жизнь до и после очень меняется!»

Фото: Игорь Глазырин, Руслан Вахитов