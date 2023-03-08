В скандальной школе под Набережными Челнами Роспотребнадзор Татарстана нашел нарушения

В частности у школы нет необходимых площадей. Фото: Ксения КОНЮХОВА

Скандал вокруг Малошильнинской школы Тукаевского района, которая находится в деревне под Набережными Челнами, разгорелся из-за жалоб родителей учеников о том, что увольняется директор учреждения и 16 педагогов разом. Они, конечно, в итоге отказались уходить с работы, но с тех пор школа попала под внимание Роспотребнадзора Татарстана. Дело в том, что родители также пожаловались на отсутствие необходимых для образовательного процесса площадей.

В итоге в школу пришла проверка, которая выявила ряд нарушений. Так, в учреждении, рассчитанном на 320 мест, учится 457 детей, отсутствует гардероб, спортзал и столовая не соответствуют требованиям по величине площади, сообщает Chelny-biz.ru.

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