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НовостиОбщество8 марта 2023 10:34

В 2023 году на территории Татарстана решили благоустроить 68 парков, скверов и набережных

Также в республике облагородят и более 900 дворов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Речь, в том числе, идет и о победителях республиканского конкурса малых городов и исторических поселений.

Речь, в том числе, идет и о победителях республиканского конкурса малых городов и исторических поселений.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

68 парков, скверов и набережных благоустроят в Татарстане за 2023 год. Речь, в том числе, идет и о победителях республиканского конкурса малых городов и исторических поселений, который проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, в этом году в регионе отремонтируют 960 дворовых территорий, сообщил на брифинге глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

Озвучил министр и информацию о реализации 44 республиканских программ. На них в 2023-м выделят более 51,6 миллиардов рублей, которые направят на строительство объектов, их капремонт, модернизацию и благоустройство.

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