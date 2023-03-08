В Казани в честь 8 Марта наградили лауреатов конкурса «Женщина года»

В числе награждающих был и спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Фото: gossov.tatarstan.ru

В ГБКЗ имени С.Сайдашева в честь праздника 8 Марта прошла торжественная церемония награждение лауреатов конкурса «Женщина года».

Победительниц в номинациях «Женщина - мать», «Женщина – лидер» и «Женщина – культура и духовность» поздравил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

- Не представляю свою жизнь без женщин. Вы – лучшие из лучших и в работе, и в семье, и в воспитании детей, хотя иногда и сами не осознаете этого, - сказал Мухаметшин.

В этот раз на участие в конкурсе было подано свыше 300 заявок почти со всех районов Татарстана. В итоге, например, лауреатами в номинации «Женщина – мать» стали Резеда Хамидуллина из села Асеево Азнакаевского района, Елена Терентьева из Заинского района; в номинации «Женщина-лидер» руководитель Территориального отделения Департамента Казначейства Апастовского района Гульнара Садыкова и председатель Женсовета Азнакаевского района Эльвира Галиева; в номинации «Женщина – культура и духовность» зав отделом республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Гелюся Закирова.

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