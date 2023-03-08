Татарстан заявился на конкурс по благоустройству семи городов и остров-града Свияжск за 675 миллионов рублей

Пространства для трат на благоустройство выбирали сами татарстанцы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году пройдет Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений, в котором регионы будут претендовать на гранты от правительства страны на благоустройство населенный пунктов.

От Татарстана в этом конкурсе будут участвовать города Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Менделеевск, Мензелинск, Тетюши и Нурлат, а также остров-град Свияжск. Как отметила на брифинге директор Института развития городов республики Наиля Зиннатуллина, эти пространства для благоустройства выбрали сами жители региона. В случае победы в конкурсе Татарстан получит на благоустройство этих населенных пунктов 675 миллионов рублей.

Так, эти деньги планируют потратить на работы в парке имени Ишкаева (Азнакаево), улица Площадь Октября и улица Пионерская (Бавлы), улица Ленина (Бугульма), улица Кариева (Нурлат), улица Карла Маркса (Мензелинск), общественные пространства на верхней набережной Свияги (остров-града Свияжск).

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