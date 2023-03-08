Сын разбившегося на вертолете депутата Госдумы Айрата Хайруллина лишился поста гендиректора ТК «Эдельвейс»

Вместо Амира Хайруллина назначили другого человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале марта 2023 года Амир Хайруллин – сын погибшего при крушении вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, лишился поста гендиректора ТК «Эдельвейс». Так, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в документы компании внесли изменения, по которым генеральным директором числится Константин Александров.

Напомним, что не так давно в Казани закрылись все магазины «Эдельвейс», а оставшиеся от них помещения были отданы другой торговой сети.

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