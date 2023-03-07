Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении «Ак Барса» в четвертом матче серии с «Нефтехимиком»

Билялетдинов сообщил, что команда сделает выводы из неудачи. Фото: Ак Барс

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение подопечных в четвертом матче серии против «Нефтехимика». Напомним, что казанцы вели 2:0, но в итоге проиграли 2:4.

"Предполагали, что игра-то будет непростая. Готовились к этому, но, к сожалению, допустили достаточно много ошибок, которые не позволили нам сыграть, как мы должны были. Простой игры и не должно было быть. Действительно, соперник играл очень агрессивно, и это было видно. Мы старались сыграть в свою игру, повели в счёте, но дали шанс сопернику забить и переломить ход встречи, - рассказал Билялетдинов.

Напомним, что после победы «Нефтехимика» счет в серии сравнялся - 2:2. Пятый матч серии пройдет в Казани.

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