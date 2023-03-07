Накануне 8 марта мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с вдовами и матерями погибших военнослужащих

Кадры с места церемонии. Фото: мэрия Набережных Челнов.

Накануне Международного женского дня 8 Марта мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с вдовами и мамами погибших воинов – участников специальной военной операции.

Градоначальник выразил им слова уважения и почтения, пожелав присутствующим душевных сил, выдержки. Встреча началась с минуты молчания.

– В преддверии дня 8 Марта хотел бы выразить вам глубокое уважение, сказать огромное человеческое спасибо за то, что воспитали настоящих героев. Даже в такой сложной ситуации все смотрят на вас с надеждой, потому что мама, женщина всегда была есть и будет главной опорой в семье, - обратился к женщинам Наиль Магдеев.

Градоначальник рассказал, что город продолжает оказывать всестороннюю помощь, отправляя гуманитарную, шефскую помощь на передовую, в разрушенные города, поддерживая жителей.

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