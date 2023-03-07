По России Ульяновская область заняла 59 место по потреблению пива Фото: Рината СТРЕБКОВА

Жители Чувашии стали чаще пить пиво. Так, розничные продажи пенной продукции в республике в 2022 году выросли на 12%, до 47,9 литра на душу населения. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По России Ульяновская область заняла 59 место по потреблению пива. Лидерами оказались Кировская и Самарская области.

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