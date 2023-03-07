В Набережных Челнах приступили к прочистке ливневых канализаций

Работы по прочистке ведутся и днем, и ночью. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах началась работа по прочистке ливневых канализаций. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии татарстанского автограда.

Работы ведут сотрудники МУП "ПАД". Прочистка ливневок - обязательная задача. Чистка проводится, чтобы талая вода не скапливалась на дорогах. Работы проводятся каждый день, как и очистка дорог от снега.

Директор МУП "ПАД" Марат Анисимов пояснил, что сейчас погода меняется от плюсовой до минусовой, и потому работа сотрудниками предприятия ведется ежедневно в ночное и дневное время.

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