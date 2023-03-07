С 14 марта изменится график движения электрички из Казани в аэропорт

Также внесены изменения в расписание поезда из Арска в Казань. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В расписание движение электропоездов, соединяющих железнодорожную станцию Казань с местным аэропортом внесут изменения. С 14 марта электричка №6721 отправится со станции Аэропорт в 7:24, что на 40 минут раньше прежнего, прибытие в столицу РТ ожидается в 7:58.

Поезд №6708 отбудет со станции Казань в 16:45, что на 1 час 15 минут позже. прибытие на станцию Аэропорт запланировано в 17:14. Поезд №6709 уедет со станции Аэропорт в 17:25, что на 10 минут позже, чем раньше, в столицу РТ он прибудет в 17:54.

Электричка №6725 отправится со станции Аэропорт в 16:43 на 3 минуты позже, прибытие на станцию Казань ожидается в 17:16.

Кроме того, вносятся изменения в расписание движения электрички, соединяющий Казань и Арск. Так, поезд №6437 из Арска до станции Ометьево будет следовать согласно действующему расписанию, остановка здесь продлится с 17:38 до 17:42. На станции метро Аметьево поезд пробудет с 17:45 до 17:46, Вахитово – с 17:53 до 17:56. Прибытие на станцию Казань запланировано в 18:02, то есть на 6 минут позже, чем ранее.

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