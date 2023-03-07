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НовостиОбщество7 марта 2023 13:54

«Открытие» вошел в тройку банков с самыми выгодными автокредитами на китайские автомобили

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Продукт «Промо Китай Плюс» ПАО Банка «Открытие» вошел в тройку наиболее выгодных программ автокредитования на автомобили китайского производства по версии Банки.ру.

Эксперты оценили, на каких условиях сегодня в банках можно оформить автокредит на самые продаваемые китайские марки (Haval и Geely), и составили подборку наиболее выгодных предложений с точки зрения итоговой переплаты. Продукты ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных параметрах рейтинга для клиентов «с улицы».