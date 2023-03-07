Сотрудники Госавтоинспекции Татарстана поздравили водителей с Международным женским днем

Автоинспекторы подарили дамам цветы и открытки. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В преддверии праздника, 7 марта, сотрудники Госавтоинспекции Татарстана поздравили девушек-водителей с Международным женским днем.

Традиционная акция прошла в большинстве городов и районов республики. Автоинспекторы подарили дамам цветы, открытки, а также поздравили с наступающим праздником, призвав соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Напомним, ранее «КП» рассказала, как отметят 8 Марта в Казани. В подборке опубликовали подробную программу мероприятий и идеи для подарков.

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