Волонтер из Татарстана заболел лихорадкой в Мавритании

Расул лечится от лихорадки в Мавритании. Фото предоставлено супругой героя публикации

Волонтер из Татарстана Расул Тавдиряков, который принимал активное участие в спасении людей после землетрясения в Турции, находится сейчас с благотворительной миссией в Мавритании. Спустя неделю после прилета в эту африканскую страну житель Казани заболел лихорадкой. Сейчас он проходит лечение.

Кроме этого, жена Тавдирякова рассказала, что у ее мужа украли телефон, а в самой стране отключили интернет после побега из тюрьмы нескольких преступников, которые убили охранников.

Сам Тавдиряков еще до болезни рассказывал, что, прилетев в Мавританию, первым делом взялся развозить местным жителям питьевую воду. Многие бедные районы столицы государства Нуакшота живут без воды.

- Подвести центральное водоснабжение стоит больших денег, а копать колодец бессмысленно - здесь либо нет воды, либо она не пригодна для питья, - уточнил волонтер.

Ранее Тавдиряков рассказал в интервью «КП-Казань» об ужасах в Турции после землетрясения: один из местных жителей три дня слушал стоны умирающей под завалами жены.

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