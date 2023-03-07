В Казани планируют провести аниме-фестиваль

Почти половина подписчиков Сулейманова поддержала инициативу Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Казани могут провести аниме-фестиваль, об этом сообщил руководитель республиканского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

Как подчеркнул бывший министр Татарстана, молодежь сейчас разная, способы самовыражения и увлечения у всех тоже разные.

- Главное, какое это оказывает влияние на формирование личности. Не противоречит ли морали, ценностям и уважительно ли к окружающим, - пояснил Сулейманов.

Руководитель считает, что инициатива точно заслуживает внимание. Он запустил голосование по вопросу проведения аниме-фестиваля в Казани. 46 процентов ее поддержали. На данный момент проголосовали чуть больше 800 человек.

Ранее Раис Татарстана призвал не допускать вовлечения молодежи в деструктивные сообщества.

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