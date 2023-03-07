В Чувашии в ДТП с грузовиком погибла двухлетняя девочка

С места происшествия. Фото: ГИБДД Чувашии

Сотрудники ГИБДД Чувашии продолжают устанавливать обстоятельства смертельной аварии, которая произошла 5 марта в 18.00 на территории Вурнарского района. Там на 26 километре дороги «Калинино-Батырево - Яльчики» водитель грузового автомобиля «УАЗ Профи», по предварительной информации, не справился с управлением, его машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с легковым автомобилем «Хендай».

- В результате аварии погибла двухлетняя девочка, которая ехала в иномарке. Она перевозилась в детском удерживающем устройстве, - сообщили в ГИБДД Чувашии.

Там также отметили, что в данном ДТП пострадала взрослая пассажирка автомобиля «Хендай».

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