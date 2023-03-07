В Казани стартовали поиски пропавшей школьницы

Девочка пропала в Казани 6 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани разыскивают 14-летнюю девочку, которая вышла из дома 6 марта и не вернулась.

Приметы: рост 157 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в темно-бежевую куртку с капюшоном, белый свитер, черные брюки, темно-коричневые ботинки, темно-серую шапку и шарф. С собой был бирюзовый рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении этого ребенка, просьба позвонить на номер 112 или 8 (800) 700-54-52.

Ранее мы сообщали, что в Казани пять дней искали пропавшего подростка.

Волонтеры просят помощи в поисках

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram