Банк Казани подал в суд встречный иск к ПСО «Казань» на 842 миллиона рублей

Строительная компания Равиля Зиганшина планировала забрать у банка списанную со счета неустойку в размере 250,8 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Банк Казани» подал в Арбитражный суд Татарстана встречный иск к ПСО «Казань» на 842,3 миллиона рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке дел.

Строительная компания Равиля Зиганшина планировала забрать у банка списанную со счета неустойку в размере 250,8 миллиона рублей. Встречный иск касается остатков начислений вместе со штрафами и пени.

Напомним, УФСН требует с ПСО «Казань» уплатить все, что причитается в казну государства. Ранее из-за этого в компании даже проводили обыски, а в отношении самого Зиганшина возбуждали уголовное дело. Также фирма Рамиля Зиганшина фигурировала и в скандале о хищении со стройки космодрома «Восточный».

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