В зону СВО из больниц Татарстана призвано 35 сотрудников

Добровольно отправились на службу семь врачей
Фото: Александр КОЦ
В зону СВО из Татарстана отправились 35 сотрудников государственных больниц. Среди них восемь врачей, 24 представителя среднего медицинского персонала и три работника из числа немедицинского персонала. Об этом сообщили на встрече с родственниками медработников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, которая состоялась в РКБ.
Как уточняет «Бизнес Online», помимо перечисленных медиков, добровольно отправились на службу семь врачей и пять средних медработников.
Руководитель Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин подчеркнул, что за работниками сохранят рабочие места.
Ранее мэр Набережных Челнов рассказал о настроении мобилизованных в зоне СВО. Глава города лично пообщался с бойцами.
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