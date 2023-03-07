В Татарстане составлен рейтинг производителей и переработчиков молока

Продуктивность коров стала основным критерием Фото: Елена КРИВЯКИНА

Рейтинг производителей и переработчиков молока Татарстана за 2022 год составил «Татмолсоюз». В список попали 40 предприятий, они производят 50% молока в республике. Информацию озвучил глава Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов.

Как уточнил руководитель, рейтинг составлялся при участии Минсельхозпрода. Продуктивность коров стала основным критерием.

Первые три строчки списка заняли АПК «Продовольственная программа», АО «Агросила» и ООО «Август-Агро», сообщает ИА «Татар-информ». А среди более мелких компаний лидирует потребительский кооператив «Тан» Атнинского района.

Ранее мы сообщали, что двух жителей Набережных Челнов приговорили к колонии за мошенничество с коровами для Казахстана и Турции.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram