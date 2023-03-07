В Татарстане ожидается теплая погода с осадками и ветром

В Татарстане 8 марта погода будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой снег и мокрый снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с активными атлантическими циклонами в Татарстан в ближайшие дни ожидается теплая погода с осадками смешенного характера. Также синоптики прогнозируют метели и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно данным синоптиков, во вторник, 7 марта, днем температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица.

В среду, 8 марта, ночью столбик термометра покажет от - 6 до -11 градусов, а днем прогнозируется от - 2 до +2 градусов. В этот праздничный день ожидается мокрый снег, местами метель, а на дорогах сохраняется гололедица и снежная каша.

В четверг, 9 марта, ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем синоптики прогнозируют от +1 до +4 градусов. Жителей просят быть острожными с связи с гололедицей и снежной кашей.

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