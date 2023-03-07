В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Инцидент произошел в полночь. Фото предоставлено Приволжской транспортной прокуратурой

В аэропорту столицы Татарстана самолет, выполнявший рейс Самара – Казань, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел минувшей ночью - в 23.35.

Согласно предварительной информации, самолет выкатился после приземления при выруливании со взлетно-посадочной полосы. На борту судно было 35 пассажиров, из них трое – дети. В результате инцидента никто не пострадал, видимых повреждений самолета нет.

Татарская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Специалисты дадут оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований к виновным будут применены соответствующие меры.

Ранее мы сообщали, что из-за неопознанного летающего объекта в аэропорту Пулково задержали рейс из Казани в Петербург.

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