УНИКС потерпел четвертое поражение во второй части сезона, уступив в Нижрнем Новгороде

В Единой лиги ВТБ подходит к логической развязки второй этап соревнований. Казанский УНИКС в очередном туре гостил в Нижнем Новгороде у одноименного клуба. Матч для казанцев сложился непросто и завершился неудачей - поражением с разницей в 10 очков.

К очному поединку казанцы подошли на втором месте с тремя победами в шести матчах. "Нижний Новгород" шел пятым, выиграв дважды в пяти играх.

В первой половине игры шла равная борьба. К большому перерыву УНИКС был впереди на одно очко - 40:39. Впрочем во второй половине игры хозяева паркета смогли переломить ход игры. Все решилось в заключительной четверти. Нижегородцы смогли уйти в отрыв, отыграть который казанцы не смогли. В итоге 68:78 - поражение УНИКса.

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