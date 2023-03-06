После 8 марта в Казани потеплеет до 4 градусов выше нуля

Уже 8 марта столбики термометров перешагнут плюсовую отметку. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Татарстан постепенно приходит потепление. Так, 7 марта на территории республики будет облачно, днем – с прояснениями, с небольшим снегом, в том числе мокрым. Температура воздуха ночью составит от 5 до 7 градусов мороза. Днем - не выше 1 градуса со знаком "минус".

В международный женский день в Казани ожидается снег, в том числе мокрый, местами метель и ветер порывами до 15-16 м/с. Ночью похолодает до минус 6–11 градусов мороза, днем ожидается потепление 2 градусов со знаком "плюс".

Потепление продлится 9 марта. Тогда воздух прогреется до 4 градусов выше нуля. При этом, будут осадки в виде снега с дождем и ветер порывами 15-20 м/с.

10 и 11 марта в Татарстане ожидается теплая погода с сильным ветром и временами с осадками смешанного характера. Ночью температуры составят в пределах от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – от 0 до 3 градусов выше нуля.

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