Умер Алтер Литвин, заслуженный профессор Казанского университета

Фото: КПФУ.

Печальная новость для всего научного сообщества Татарстана. 6 марта ушел из жизни доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РТ и РФ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, заслуженный профессор Казанского университета Алтер Львович Литвин.

Прощание состоится 7 марта 2023 года в 12:00 на Арском кладбище (вход со стороны парковки).

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