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НовостиОбщество6 марта 2023 12:53

Арбитражный суд Татарстана признал Казанский хлебозавод №1 банкротом

Предприятие не смогло отдать долг за поставленное оборудование
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Помимо этого предприятия хлеб в городе выпекает еще три организации, так что дефицита не предвидется.

Помимо этого предприятия хлеб в городе выпекает еще три организации, так что дефицита не предвидется.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 марта Арбитражный суд Татарстана по иску ООО «Лифт Технолoгия» признал Казанский хлебозавод №1 банкротом. Предприятие никак не может рассчитаться за поставку оборудования и задолжало порядка 14,5 миллиона рублей. Поэтому суд постановил инициировать в отношении завода конкурсное управление, сообщает РБК.

Известно, что данное решение Казанский хлебозавод №1 может обжаловать в течение месяца.

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