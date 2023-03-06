Арбитражный суд Татарстана признал Казанский хлебозавод №1 банкротом

Помимо этого предприятия хлеб в городе выпекает еще три организации, так что дефицита не предвидется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

6 марта Арбитражный суд Татарстана по иску ООО «Лифт Технолoгия» признал Казанский хлебозавод №1 банкротом. Предприятие никак не может рассчитаться за поставку оборудования и задолжало порядка 14,5 миллиона рублей. Поэтому суд постановил инициировать в отношении завода конкурсное управление, сообщает РБК.

Известно, что данное решение Казанский хлебозавод №1 может обжаловать в течение месяца.

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