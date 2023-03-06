В Казани за взятки начали судить экс-военкома Советского района города

Фигурант уголовного дела свою вину признал, но лишь частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 6 марта, в Советском районном суде Казани стартовал процесс по уголовному делу экс-военкома района и директора кадетской школы-интерната города. Мужчин обвиняют в посредничестве при получении взяток.

Как полагает следствие, им передавали деньги для неустановленных сотрудников военкоматов для того, чтобы те оформили призывникам освобождение от прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил России.

Мужчины свою вину признали, но лишь частично. Так, бывший военком сейчас находится под домашним арестом, а директор кадетской школы-интерната Казани под подпиской о невыезде.

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