В Набережных Челнах руководство «Булгарпиво» рассказало, откуда у предприятия большие долги по налогам

Утверждается, что предприятие уже оплатило большую часть задолженности. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как заявили в «Булгарпиво» большую часть озвученного долга по налогам в 122 миллионов рулей, предприятие уже погасило. Напомним, именно такую сумму озвучили 6 марта на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов.

Гендиректор компании «Булгарпиво» Руслан Якушев не оправдывается, а лишь указывает на, по его мнению, объективные причины.

- Это была самая тяжелая зима из всех, что переживало предприятие - изменения объема продаж, рост цен. А самое главное, что нас подкосило, – резкий рост ключевой ставки ЦБ. Где-то, конечно, есть и наши недоработки. Мы оплатили 100 миллионов рублей, остаток перечислим на следующей неделе, - сообщил Chelny-biz.ru. Якушев.

По его словам, сумма в 122 миллионов рублей только кажется огромной для «Булгарпиво». На самом деле это, по сути, неделя хорошей работы, убеждает Руслан Якушев.

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