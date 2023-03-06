В Марий Эл при столкновении двух иномарок пострадали три человека

Авария произошла вечером 5 марта. Фото: ГИБДД Марий Эл

Вечером 5 марта в Медведевском районе столкнулись две иномарки. Там на 34 километре дороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» 47-летний водитель легкового автомобиля Renault, по предварительной информации, превысил скорость. Он, видимо, не учел сложных погодных условий и его машину занесло.

- Иномарка столкнулась с автомобилем Volkswagen, который двигался в попутном направлении, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

В результате аварии различные травмы получили 20-ти и 22-х летние пассажирки немецкой иномарки, а также 49-летняя женщина, которая ехала в Renault.

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