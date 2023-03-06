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НовостиПроисшествия6 марта 2023 11:11

В Татарстане во время копчения начался пожар, один человек пострадал

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Причина пожара - неосоторожное обращение с огнем.

Причина пожара - неосоторожное обращение с огнем.

Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 6 марта, в 11.14 в экстренные службы поступила информация о пожаре в поселке Совхоз Красный Октябрь Новошешминского района. Возгорание произошло в частном доме на улице Центральная, сообщает МЧС Татарстана.

- Огонь был потушен еще до приезда пожарных. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, - отметили в ведомстве.

В результате произошедшего ожоги получила 56-летняя женщина. Как было установлено, пожар возник во время копчения сала. Причина его возникновения – неосторожное обращение с огнем.

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