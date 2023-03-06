В 2022 году было установлено 1,4 тысячи светильников в 33 поселках. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Казани на решение вопроса с освещением поселков не хватает 155 миллионов рублей. Об этом во время еженедельного совещания в мэрии города сообщил гендиректор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

По его словам, в 39 поселках столицы Татарстана в 2023 году установят 1,4 тысячи светильников. Но средств для полного решения данного вопроса недостаточно. Также он отметил, что хорошее освещение в поселках является важной составляющей комфортной среды проживающих там жителей.

Отметим, в 2022 году было установлено 1,4 тысячи светильников в 33 поселках. Тогда на эти цели выделили более 43 миллионов рублей.

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