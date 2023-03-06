По словам Сергея Миронова, в республике зафиксирована серьезная потребность в реставрации ценной архитектурной застройки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани планируют разработать отдельную программу для ремонта «сталинок». Такую идею предложил глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

По его словам, в республике зафиксирована серьезная потребность в реставрации ценной архитектурной застройки - «сталинок». В связи с этим необходимо провести детальное обследование каждого такого дома.

Только на территориях Кировского и Московского районов Казани имеется свыше 110 «сталинок». Как отметил Миронов, программа для их ремонта должна учитывать возможность применения расценок на реставрацию.

Напомним, в Татарстане в 2023 году капитально отремонтируют 716 домов. На эти цели выделили более 6 миллиардов рублей.

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