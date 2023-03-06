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НовостиОбщество6 марта 2023 9:30

В Казани планируют расширить улицу Нурихана Фаттаха у ЖК «Салават Купере»

Это позволит увеличить ее пропускную способность
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Ильсура Метшина, проект готов, но средств на его реализацию пока недостаточно.

По словам Ильсура Метшина, проект готов, но средств на его реализацию пока недостаточно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани планируют расширить улицу Нурихана Фаттаха у ЖК «Салават Купере». Данное решение было принято с целью выровнить транспортную нагрузку, сообщил на еженедельном совещании мэр города Ильсур Метшин. По его словам, проект уже готов, но средств на его реализацию пока недостаточно. В ближайшее время планируется решить этот вопрос.

Отметим, пока улица Нурихана Фаттаха имеет две полосы, которую продолжает уже расширенная до четырех полос улица Осиновская. По словам дорожников, после окончания реконструкции Горьковского шоссе пробок по дороге из ЖК «Салават Купере» будет меньше.

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