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НовостиОбщество6 марта 2023 7:55

В восьми малых городах Татарстана благоустроят общественные пространства

На эти цели выделено почти 700 миллионов рублей
Роман ЕФРЕМОВ
Работы планируется выполнить до ноября 2023 года

Работы планируется выполнить до ноября 2023 года

Фото: Андрей АБРАМОВ

В восьми малых городах Татарстана, которые стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2023 год, появятся благоустроенные общественные пространства. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.

Согласно сопутствующей документации, будут благоустроены социально-культурный центр «Болгар Спасский» в Болгаре; парк «Молодежный» в Заинске; парк Алтынова в Зеленодольске за 95 млн рублей; Шишкинские пруды в Елабуге; культурно-рекреационный кластер «Белые горы» в Лаишево; спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов на улице Менделеева в Лениногорске; парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше; побережье Альметьевского водохранилища в Альметьевске.

Работы планируется выполнить до ноября 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на благоустройство парков и набережных выделят почти 800 миллионов рублей. Будут отремонтированы объекты в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

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